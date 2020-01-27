Фонд Гейтса выделил $10 млн на борьбу с распространением нового коронавируса из Китая

Фонд основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды выделяет $5 млн на борьбу коронавирусом в Китае, еще $5 млн выделено на оказание помощи центрам по контролю и профилактике заболеваний в Африке.

Средства фонд Гейтса выделяет, в том числе, на поиски методов лечения и вакцины Фото: ЕРА

Фонд основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды решил выделить $10 млн на борьбу с распространением нового китайского коронавируса 2019-nCoV. Об этом 26 января сообщила пресс-служба благотворительной организации.

"Фонд выделяет $5 млн на ответные меры 2019-nCoV в Китае и уже работает с целым рядом китайских партнеров из государственного и частного секторов", – говорится в сообщении.

Средства выделяются, в том числе, на поиски методов лечения и вакцины.

Партнерами фонда Гейтса являются Национальная комиссия здравоохранения и Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний, Национальный фонд естественных наук Китая и различные исследовательские институты, связанные с Академией наук Китая, университетом Сямэнь и Китайской национальной биотехнологической группой Sinopharm.

Кроме того, фонд выделяет $5 млн на оказание помощи центрам по контролю и профилактике заболеваний в Африке. Средства пойдут на организацию защитных мер от распространения вируса на континенте, говорится в заявлении.

По состоянию на 27 января в Китае умерли от нового коронавируса 80 человек, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 2744, 461 пациент находится в критическом состоянии.

За пределами Китая подтвержденные случаи были зарегистрированы в Таиланде (восемь), Японии (три), Южной Корее (три), США (пять), Вьетнаме (два), Сингапуре (четыре), Малайзии (четыре), Непале (один), Франции (три) и Австралии (четыре).

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.

США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.