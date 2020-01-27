Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Фонд Гейтса выделил $10 млн на борьбу с распространением нового коронавируса из Китая

Фонд основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды выделяет $5 млн на борьбу коронавирусом в Китае, еще $5 млн выделено на оказание помощи центрам по контролю и профилактике заболеваний в Африке.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Средства фонд Гейтса выделяет, в том числе, на поиски методов лечения и вакцины
Средства фонд Гейтса выделяет, в том числе, на поиски методов лечения и вакцины
Фото: ЕРА

Фонд основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды решил выделить $10 млн на борьбу с распространением нового китайского коронавируса 2019-nCoV. Об этом 26 января сообщила пресс-служба благотворительной организации.

"Фонд выделяет $5 млн на ответные меры 2019-nCoV в Китае и уже работает с целым рядом китайских партнеров из государственного и частного секторов", – говорится в сообщении.

Средства выделяются, в том числе, на поиски методов лечения и вакцины.

Партнерами фонда Гейтса являются Национальная комиссия здравоохранения и Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний, Национальный фонд естественных наук Китая и различные исследовательские институты, связанные с Академией наук Китая, университетом Сямэнь и Китайской национальной биотехнологической группой Sinopharm.

Кроме того, фонд выделяет $5 млн на оказание помощи центрам по контролю и профилактике заболеваний в Африке. Средства пойдут на организацию защитных мер от распространения вируса на континенте, говорится в заявлении.

По состоянию на 27 января в Китае умерли от нового коронавируса 80 человек, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 2744, 461 пациент находится в критическом состоянии.

За пределами Китая подтвержденные случаи были зарегистрированы в Таиланде (восемь), Японии (три), Южной Корее (три), США (пять), Вьетнаме (два), Сингапуре (четыре), Малайзии (четыре), Непале (один), Франции (три) и Австралии (четыре).

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.

США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Мне жаль королеву". Отец Меган Маркл поддержал критику в адрес дочери
  "Мне жаль королеву". Отец Меган Маркл поддержал критику в адрес дочери
Павлик назвал дату свадьбы с молодой пассией
Павлик назвал дату свадьбы с молодой пассией
Режиссера фильма "1917", претендующего на "Оскар", наградили призом Гильдии режиссеров США
Режиссера фильма "1917", претендующего на "Оскар", наградили призом Гильдии режиссеров США
  "Там, куди я йду". Группа [О] представила песню для нацотбора на "Евровидение 2020". Аудио
  "Там, куди я йду". Группа [О] представила песню для нацотбора на "Евровидение 2020". Аудио
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS