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Украинский туроператор временно закрыл все туры в Китай из-за коронавируса

Туроператор Join UP! заявил, что возвращает всех своих туристов Хс острова Хайнань из-за вспышки коронавирусе в Китае.

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Туроператор Join UP временно закрыл свои туры в Китай из-за коронавируса
Туроператор Join UP временно закрыл свои туры в Китай из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Украинский туроператор Join UP! приостанавливает свои туры в Китай из-за коронавируса, а также возвращает всех своих туристов с острова Хайнань. Об этом 27 января сообщила пресс-служба туроператора.

"Join UP! возвращает своих туристов из Хайнаня. Все наши граждане вернутся домой рейсами 29 января и 1 февраля", — говорится в сообщении.

Помимо этого, туроператор принял решение приостановить полетную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта.

По состоянию на 27 января в Китае умерли от нового коронавируса 80 человек, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 2744, 461 пациент находится в критическом состоянии.

За пределами Китая подтвержденные случаи были зарегистрированы в Таиланде (восемь), Японии (три), Южной Корее (три), США (пять), Вьетнаме (два), Сингапуре (четыре), Малайзии (четыре), Непале (один), Франции (три) и Австралии (четыре).

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. 

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.

США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

Теги: Китай, эпидемия, туризм, Join Up!, коронавирус
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