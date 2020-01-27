Из-за китайского коронавируса упали цены на нефть — СМИ

Нефть марки Brent подешевела на 2,1%, а цены на нефть WTI снизились на 2,3%. Падение цен происходит на фоне бушующего в Китае коронавируса, пишет Reuters.

Мировые цены на нефть в понедельник упали более чем на 2% из-за роста числа зараженных новым коронавирусом в Китае. Об этом 27 января сообщило агентство Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 1,28 доллара за баррель, или на 2,1%, до 59,41 доллара. Цены на нефть WTI снизились на 1,24 доллара, или на 2,3%, до 52,95 доллара

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, стремясь успокоить рынок, заявил в понедельник, что наблюдает за развитием событий в Китае, и выразил уверенность в том, что новый вирус будет локализован. По его словам, рынки "в первую очередь движимы психологическими факторами и крайне негативными ожиданиями некоторых участников рынка, несмотря на весьма ограниченное влияние (вируса) на мировой спрос на нефть".

Принц также выразил уверенность, что королевство и другие члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а также производители в группе, известной как ОПЕК+, смогут стабилизировать рынок нефти в случае необходимости.

По состоянию на 27 января в Китае умерли от нового коронавируса 80 человек, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 2744, 461 пациент находится в критическом состоянии.

За пределами Китая подтвержденные случаи были зарегистрированы в Таиланде (восемь), Японии (три), Южной Корее (три), США (пять), Вьетнаме (два), Сингапуре (четыре), Малайзии (четыре), Непале (один), Франции (три) и Австралии (четыре).

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.

США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.