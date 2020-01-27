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В Киевском лабораторном центре Минздрава опровергли информацию о выявленном случае китайского коронавируса в столице

После появления в СМИ информации о том, что в Украине зарегистрирован один случай заболевания коронавирусом, в Киевском городском лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины заявили, что речь идет не о китайском коронавирусе, а о вирусе HKU1, который циркулирует на территории Украины десятилетиями.

В Украине не было ни одного случая заражения новым коронавирусом
В Украине не было ни одного случая заражения новым коронавирусом
Фото: ЕРА

Сегодня Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины в своей сводке написал, что в Киеве за четвертую неделю 2020 года зафиксирован один случай заражения коронавирусом.

"По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А(H1N1) – 3, грипп А нетипичный – 1, грипп В – 3, аденовирус – 2, бокавирус – 1, коронавирус – 1 и риновирус – 1", – говорится в сообщении центра на странице в Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=469659277001345&id=150209532279656

После появления в СМИ информации о том, что в Украине зарегистрирован один случай заболевания новым коронавирусом, в центре заявили, что речь идет не о китайском коронавирусе.

"Уважаемые граждане! Просьба не разводить панику по поводу выделенного коронавируса. Выделенный нами коронавирус (HKU1) циркулирует на территории Украины десятилетиями и, как правило, вызывает заболевание верхних дыхательных путей легкой или средней степени тяжести. Коронавирус китайского происхождения не выделялся", – отметили в Киевском городском лабораторном центре ВОЗ.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=469717003662239&id=150209532279656

По состоянию на 27 января в Китае умерли от нового коронавируса 80 человек, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 2744, 461 пациент находится в критическом состоянии.

За пределами Китая подтвержденные случаи были зарегистрированы в Таиланде (восемь), Японии (три), Южной Корее (три), США (пять), Вьетнаме (два), Сингапуре (четыре), Малайзии (четыре), Непале (один), Франции (три) и Австралии (четыре).

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.

США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

Теги: Украина, Китай, Минздрав, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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