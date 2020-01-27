Из-за распространения китайского коронавируса в СНБО собралась оперативная группа

Оперативная группа Совета по национальной безопасности и обороне по вопросам мониторинга и анализа ситуации относительно распространения коронавируса 2019-n-CoV в мире приняла решение поручить Министерству иностранных дел Украины рекомендовать покинуть территорию Китая тем украинцам, которые там находятся, и воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время тем, кто туда собирается.

Сегодня состоялось состоялось совещание оперативной группы Совета по национальной безопасности и обороне по вопросам мониторинга и анализа ситуации относительно распространения коронавируса 2019-n-CoV в мире, оценки угроз национальной безопасности, состояния организации противоэпидемической защиты населения, граждан и работников дипломатических миссий Украины, находящихся на территории Китая. Об этом соообщает пресс-служба СНБО.

Секретарь Совета Алексей Данилов назвал приоритетным организацию украинскими дипломатическими представительствами полного учета украинских граждан, находящихся на территории КНР, сбор информации о них и установления контактов.

Министерству здравоохранения поручили организовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространению коронавируса путем предоставления соответствующих рекомендаций о признаках вируса; мерах по его предотвращения и лечения. Для предоставления и получения оперативной информации гражданам будут усилены мощности колл-центра.

"Также планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине", – говорится в сообщении.

Министерству финансов поручено при необходимости предусмотреть дополнительные расходы на обеспечение лечебных учреждений необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием.

Посольство Украины в Китае должно рекомендовать украинским гражданам покинуть территорию Китая, а Министерство иностранных дел Украины – рекомендовать украинским гражданам воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время.

По состоянию на 27 января в Китае умерли от нового коронавируса 80 человек, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 2744, 461 пациент находится в критическом состоянии.

За пределами Китая подтвержденные случаи были зарегистрированы в Таиланде (восемь), Японии (три), Южной Корее (три), США (пять), Вьетнаме (два), Сингапуре (четыре), Малайзии (четыре), Непале (один), Франции (три) и Австралии (четыре).

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.

США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.