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Гендиректор “Укрпошти” о коронавирусе: Он не передается через посылки

"Укрпошта" работает в стандартном режиме и пока не вводит никаких ограничений на посылки из Китая в связи со вспышкой там нового коронавируса, сообщил в комментарии изданию "ГОРДОН" гендиректор компании Игорь Смелянский. Пресс-служба "Укрпошти" отметила, что Всемирная организация здравоохранения не вводила ограничений на перемещение товаров через границу в связи с вирусом.

"Укрпошта" продолжает работу с посылками в штатном режиме
"Укрпошта" продолжает работу с посылками в штатном режиме
Фото: Укрпошта / Facebook

Угрозы заражения коронавирусом через посылки из Китая нет, компания "Укрпошта" работает в штатном режиме. Об этом в комментарии издания "ГОРДОН" 27 января заявил гендиректор "Укрпошти" Игорь Смелянский. 

"Все абсолютно в рабочем режиме. Мы как член Всемирного почтового союза мониторим как себя ведут США, Германия и другие страны. Пока никаких ограничений нет. Вирус не передается через посылки, а тем более – через посылки, которые некоторое время находятся в транзите и обработке", – сообщил он.

Пресс-служба "Укрпошти" в Facebook сообщила, что ограничений на перемещение товаров через границу в связи со вспышкой коронавируса нет.

"После вспышек коронавируса в Китае Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для международной торговли и перемещения товаров через границы. Мы следим за ситуацией и находимся на постоянной связи с Министерством здравоохранения Украины и нашими партнерами в Китае. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/ukrposhta/posts/2767368733309763

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. 

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.

США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

По состоянию на 27 января в Китае от вируса умерло 80 человек, у более 2700 подтверждено заражение.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

Теги: Китай, почта, Укрпошта, Игорь Смелянский, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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