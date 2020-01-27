Гендиректор “Укрпошти” о коронавирусе: Он не передается через посылки

Угрозы заражения коронавирусом через посылки из Китая нет, компания "Укрпошта" работает в штатном режиме. Об этом в комментарии издания "ГОРДОН" 27 января заявил гендиректор "Укрпошти" Игорь Смелянский.

"Все абсолютно в рабочем режиме. Мы как член Всемирного почтового союза мониторим как себя ведут США, Германия и другие страны. Пока никаких ограничений нет. Вирус не передается через посылки, а тем более – через посылки, которые некоторое время находятся в транзите и обработке", – сообщил он.

Пресс-служба "Укрпошти" в Facebook сообщила, что ограничений на перемещение товаров через границу в связи со вспышкой коронавируса нет.

"После вспышек коронавируса в Китае Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для международной торговли и перемещения товаров через границы. Мы следим за ситуацией и находимся на постоянной связи с Министерством здравоохранения Украины и нашими партнерами в Китае. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.

США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

По состоянию на 27 января в Китае от вируса умерло 80 человек, у более 2700 подтверждено заражение.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.