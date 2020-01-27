В Камбодже зафиксировали первый случай заражения китайским коронавирусом

Семья первого зараженного недавно побывала в китайском городе Ухань, который считается источником заражения коронавирусом.

Министерство здравоохранения Камбоджи подтвердило первый случай заболевания китайским коронавирусом в городе-провинции Сиануквиль. Об этом объявил глава министерства Мам Бунхен, пишет VoaCambodia 27 января.

По словам министра, один из членов китайской семьи, который прилетел в Сиануквиль из Ухани (Китай), был заражен этим вирусом. Он и три его ближайших родственника госпитализированы. У троих остальных коронавирус не обнаружен, но за ними пока просто наблюдают врачи.

По состоянию на 27 января в Китае умерли от нового коронавируса 80 человек, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 2744, 461 пациент находится в критическом состоянии.

За пределами Китая подтвержденные случаи были зарегистрированы в Таиланде (восемь), Японии (три), Южной Корее (три), США (пять), Вьетнаме (два), Сингапуре (четыре), Малайзии (четыре), Непале (один), Франции (три) и Австралии (четыре).

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.

США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.