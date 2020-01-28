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ЕС расширил антироссийские санкции, число жертв коронавируса в Китае превысило 100. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 28 января.

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Главные события вторника
Главные события вторника
Фото: pixabay.com, ЕРА

ЕС расширил антироссийские санкции

Европейский союз опубликовал решение внести в санкционный список фамилии семи человек, причастных к незаконным выборам в сентябре 2019 года в аннексированном Крыму. Санкции вводятся в отношении "главы Совета министров Крыма" Юрия Гоцанюка, "исполняющего обязанности губернатора Севастополя" Михаила Развожаева, "главы законодательного собрания Севастополя" Владимира Немцева, члена Совета Федерации РФ "от Крыма" Екатерины Албатаевой и трех "членов избирательных комиссий" в Севастополе – Сергея Даниленко, Лидии Басовой, Екатерины Пырковой.

Гоцанюк заявил, что "с иронией" воспринял включение его фамилии в санкционные списки Европейского союза. Развожаев сказал журналистам, что зарубежных активов у него "никогда не было", поэтому замораживание активов его "не волнует".

Число жертв нового коронавируса в Китае превысило 100

В Китае от вирусной пневмонии, вызванной новым коронавирусом, умерло 107 человек, количество заболевших во всем мире превысило 4,4 тыс. 63 человека медикам удалось вылечить.

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 12 странах.

В МИД Украины сообщили, что украинцев среди инфицированных коронавирусом в Китае пока не выявили. В Минздраве добавили, что в Украине все четыре случая подозрения на коронавирус 2019-nCoV не подтвердились.

В Гонконге заявили, что разработали вакцину от коронавируса.

"Нафтогаз" установил новую цену на газ для населения

В январе 2020 года оптовая цена на природный газ для населения составит 4,65 грн за кубометр, что на 25% меньше, чем в январе 2019 года, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз України".

Скандал с первым замглавы ГБР

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков, ранее работавший в адвокатском объединении Aver Lex, заявил, что никогда не представлял интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, в частности при расследовании дел Майдана.

Издание Bihus.info, ссылаясь на источник в ГБР, заявило, что Бабиков начал знакомиться с работой ведомства задолго до того, как был назначен на должность первого заместителя директора ГБР.

Прокурор Офиса генпрокурора Янис Симонов, который представлял сторону обвинения по делу Януковича, сказал, что Бабиков действительно защищал интересы Януковича в суде.

ПАСЕ возобновила процедуру мониторинга Польши за нарушение условий членства в Совете Европы

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о возобновлении мониторинга Польши как страны, системно нарушающей условия членства в СЕ. Резолюция посвящена судебной реформе в Польше. В документе сказано, что эта реформа "противоречит европейским нормам и стандартам".

Комитет ПАСЕ по мониторингу призвал Варшаву пересмотреть пакет реформ, так как эта инициатива "наносит серьезный ущерб независимости судебной системы и верховенству права в стране".

Кабмин отменил дублирование e-деклараций в бумажном виде

Кабинет Министров отменил обязательную для государственных органов процедуру дублирования электронных деклараций в бумажной форме и передачи пакета бумажных документов в налоговую.

Теги: Крым, Украина, МИД, Кабинет Министров, Польша, газ, санкции, ПАСЕ, МИД Украины, НАК Нафтогаз, Европейский союз, Минздрав, ГБР, Александр Бабиков, коронавирус 2019-nCoV
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