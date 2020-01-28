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В Гонконге заявили, что разработали вакцину от коронавируса

Для вакцины от коронавируса, над которой работают ученые из Гонконга, необходимы месяцы тестирования на животных и около года клинических испытаний на людях.

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В Гонконге зарегистрировано восемь случаев коронавируса
В Гонконге зарегистрировано восемь случаев коронавируса
Фото: ЕРА

Ученые из Гонконга объявили о разработке вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Об этом 28 января сообщает South China Morning Post.

Исследования проводились на основании первого случая заболевания, завезенного в Гонконг из материкового Китая.

Эксперты, которые занимаются проблемой коронавируса, объяснили, что тестирование на животных "займет много времени".

По данным издания, речь идет о месяцах тестирования на животных и еще годе клинических испытаний на людях.

South China Morning Post пишет, что вакцина может применяться в виде назального спрея.

На 28 января в Гонконге подтверждено восемь случаев заболевания коронавирусом, в изоляции в государственных больницах находится более 100 человек.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане в китайской провинции Хубэй. Население города составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 28 января известно, что 107 человек умерли, количество заболевших во всем мире превысило 4,4 тыс. 63 человека медикам удалось вылечить.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 28 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

28 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 12 странах.

Теги: Китай, животные, вакцинация, ученые, исследование, вирус, Гонконг, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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