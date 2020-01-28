Китайский коронавирус: как он появился, чем опасен и есть ли от него лекарство. Главное

21 января. Сотрудники карантинной службы в рамках борьбы с распространением коронавируса распыляют дезинфектант в аэропорту Инчхон, Южная Корея Фото: ЕРА

Что такое коронавирус?

Коронавирусами называют семейство примерно из 40 вирусов, которые поражают животных и человека. Отростки на оболочке вируса, снятые с помощью мощного микроскопа, напоминают корону, отсюда название.

Фото: ru.wikipedia.org

Вспышка болезней, начавшаяся этой зимой в Китае, вызвана ранее неизвестным штаммом коронавируса. Он получил название 2019-nCoV, что означает "новый коронавирус 2019 года". В литературе встречается также термин "Уханьский коронавирус".

Сообщения о людях, заболевших пневмонией неизвестной этиологии, начали поступать из китайского мегаполиса Ухань. Это центр провинции Хубэй, вместе с пригородами его население составляет примерно 12 млн человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, первый случай заражения зафиксирован 31 декабря 2019 года, а к 3 января 2020-го заболевших было уже 44.

Откуда взялся вирус и как распространяется?

Власти Китая связывали вспышку заболеваний с рынком морепродуктов в Ухане: первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами. На этом рынке также продают змей, летучих мышей и других животных.

Рынок морепродуктов в Ухане закрыт с 1 января. Фото: ЕРА

В исследовании, опубликованном группой китайских ученых 22 января, говорилось: "Змея является наиболее вероятным резервуаром для 2019-nCoV в дикой природе". Предполагается, что коронавирус мутировал в организме животного, после чего получил возможность заражать человека.

"Это вызывает обеспокоенность, потому что когда вирус новый, мы не знаем, как именно он поражает людей", – признали в ВОЗ.

Инкубационный период 2019-nCoV может длиться от двух до 12 дней. 20 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу нового коронавируса от человека к человеку. До этого вирусологи считали, что 2019-nCoV распространяется только через зараженные продукты.

Эпидемия уже началась?

9 января стало известно о первой смерти от нового вируса. На сайте администрации Уханя говорилось, что 61-летний мужчина, госпитализированный из-за дыхательной недостаточности и тяжелой пневмонии, а также страдавший опухолью брюшной полости и хроническим заболеванием печени, умер в городской больнице, несмотря на все усилия врачей. Пациент покупал товары на рынке морепродуктов.

15 января умер 69-летний мужчина в Ухане, анализы которого также подтвердили наличие нового коронавируса.

13 января министерство здравоохранения Таиланда сообщило о первом выявлении 2019-nCov вне Китая. Заболевшая женщина рассказала, что вернулась из КНР, но не посещала рынок в Ухане.

20 января китайские власти признали резкое увеличение количества заболевших, а также тот факт, что эпидемия вышла за пределы Уханя. К 28 января инфицированные есть во всех административных образованиях КНР, за исключением Тибета.

22 января умер первый человек за пределами провинции Хубэй – 80-летний мужчина из провинции Хэбэй, гостивший в Ухане в декабре.

По состоянию на 28 января в мире заразилось 4579 человек (в КНР – 4515, пишет Xinhua), 106 заболевших скончались.

Карта распространения вируса на планете. Рис.: ecdc.europa.eu

Случаи заражения новым коронавирусом подтверждены в США, Японии, Камбодже, Шри-Ланке, Франции, Германии, Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Австралии, Малайзии, Канаде, на Тайване.

26 января Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска глобальной эпидемии с "умеренного" до "высокого".

Чем болеют и от чего умирают зараженные?

Болезнь, вызываемая вирусом 2019-nCoV, протекает по-разному. Иногда бессимптомно или в форме легкой простуды. Иногда – в тяжелой форме с риском смерти. Первые симптомы обычно включают лихорадку, кашель и одышку, сообщал Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Непосредственной причиной смерти в большинстве случаев являлась прогрессирующая острая дыхательная недостаточность. Пациент задыхается и умирает, если его вовремя не подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачи и журналисты иногда описывают это заболевание как атипичную пневмонию, что напоминает об эпидемии 2002–2003 годов.

Эпидемия атипичной пневмонии SARS, известная также как "пурпурная смерть", привела к гибели 813 человек в 2002–2003 годах. Возбудителем также был коронавирус. Заболевание распространилось по всему миру из китайской провинции Гуандун. Общее количество заболевших превысило 8500 человек, во многих странах наблюдалась паническая реакция. Долгое время власти Китая скрывали информацию о характере заболевания и количестве больных. Впоследствии правительство КНР официально извинилось за промедление с реакцией и непринятие мер по борьбе с эпидемией. Среди жертв SARS – доктор Карло Урбани, который первым описал опасность возбудителя болезни и составил план карантинных мероприятий.

Чем это лечат?

Лекарства или вакцины от вируса не существует. Лечение симптоматическое, как при других острых респираторных инфекциях и воспалении легких.

В ВОЗ утверждают, что наиболее эффективным способом избежать заражения является профилактика. Составлен перечень первоочередных профилактических мер.

избегать контакта с людьми, имеющими признаки ОРВИ;

чаще мыть руки;

по возможности избегать контакта с домашними и дикими животными;

при появлении симптомов простуды увеличить дистанцию со здоровыми людьми, чихать и кашлять, только прикрывая рот и нос.

Ношение медицинских масок, к которому массово прибегают жители Китая и других стран Азии во время эпидемий, не относится к числу действенных способов профилактики, отмечали эксперты, опрошенные изданием The New York Times.

22 января. Метрополитен города Тайбэй на Тайване. Фото: ЕРА

24 января агентство SINA сообщило, что в Шанхае вылечили первого пациента, заразившегося коронавирусом 2019-nCov. 56-летняя жительница города Ухань 10 января почувствовала усталость, у нее появился жар. 12 января женщина прибыла в Шанхай, а 15-го была госпитализирована. Состояние пациентки во время лечения постепенно улучшалось, температура оставалась в пределах нормы в течение шести дней. После того, как тест на коронавирус показал отрицательный результат, женщину выписали.

К 28 января известно о 63 случаях полного излечения пациентов, инфицированных новым коронавирусом.

Правда ли, что в Китае карантин?

ВОЗ не вводила ограничений на путешествия, в том числе в Китай, и не рекомендует эвакуацию иностранных граждан в связи с распространением нового коронавируса. Граждане и туристические компании самостоятельно вправе решать вопрос организации поездок в эту страну.

Из-за опасений быстрого распространения вируса администрация столицы Китая Пекина отменила масштабные мероприятия по случаю наступления Нового года по лунному календарю. В 2020 году начало празднований пришлось на 25 января.

В аэропортах страны пассажирам измеряют температуру – чтобы выявить заболевание и организовать карантин в случае надобности, пишет Associated Press.

28 января. Полицейские и медики поднимаются на борт самолета в аэропорту Чжоушань. Фото: ЕРА

Серьезные меры приняты в нескольких городах, прежде всего в Ухане, который стал очагом инфекции. Полноценный карантин при въезде и выезде из города был введен 23 января, сообщило агентство "Синьхуа". Власти объявили об остановке работы общественного транспорта (включая метро и автобусы), отправления авиарейсов и поездов и призвали горожан не покидать город без особой необходимости.

Строго ограничен въезд и выезд в такие города провинции Хубэй, как Эчжоу и Хуанган, информировала телекомпания ВВС. Всего в 10 городах провинции приостановлено транспортное сообщение.

В Ухане строят две клиники для лечения инфицированных 2019-nCoV.

Украинцам пора паниковать?

Не стоит. В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 28 января не было, заявили в Министерстве здравоохранения. Четыре случая заболевания респираторной инфекцией медики отнесли к подозрительным, однако лабораторные тесты исключили 2019-nCoV.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в аэропорту Борисполь проводят скрининг не только пассажиров, которые прибыли из Китая, но и животных.

Посольство Украины в Пекине 28 января рекомендовало украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, выехать из этой страны при возможности.