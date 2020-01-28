В КГГА заявили, что в Киеве достаточно лабораторий для выявления коронавируса

В Киеве на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая пневмонии, вызванной коронавирусом из Китая, заявили в Киевской городской государственной администрации.

В столице достаточно лабораторий для диагностирования коронавируса, заявил 28 января на брифинге первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает "Укринформ".

"На сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Город полностью готов и организационно, и технологически, чтобы дать ответ на любой вызов в части гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, к которым относится и коронавирус", – сказал Поворозник.

Он призвал киевлян не заниматься самолечением простуд. "При малейших признаках заболевания – температура, затруднение дыхания, кашель – сразу звоните своему семейному врачу", – отметил он.

Поворозник заявил, что в Киеве на сегодняшний день работают несколько лабораторий.

"Основная лаборатория – это Киевская государственная лаборатория, на сегодняшний день она снабжена всеми необходимыми реагентами для проведения исследований", – добавил он.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане в китайской провинции Хубэй. Население города составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 28 января в Китае умерло от нового коронавируса 106 человек, число подтвержденных случаев заражения, по данным китайских медиков, достигло 4515.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

28 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 12 странах.