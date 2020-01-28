Украинцев среди инфицированных коронавирусом в Китае пока не выявили – МИД Украины

На консульском учете посольства Украины в Китае находятся 592 украинских гражданина, но фактическое количество пребывающих в КНР украинцев может значительно превышать эту цифру, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

МИД Украины поддерживает связь с украинцами, которые находятся в городе Ухань Фото: Юлия Кочетова / Gordonua.com

Украинцев среди инфицированных коронавирусом в Китае пока не выявили, заявили 28 января "Громадському" в Министерстве иностранных дел Украины.

"На сегодня на консульском учете посольства Украины в КНР, а также генеральных консульств Украины в Шанхае и Гуанчжоу находятся 592 гражданина Украины. В то же время фактическое количество наших соотечественников в Китае может быть значительно больше", – сказано в ответе министерства.

По данным посольства Украины в Китае, пока количество инфицированных в стране штаммом коронавируса 2019-nCoV составляет 2762 человека, среди них нет граждан Украины.

"Посольство Украины в КНР поддерживает постоянную связь с украинцами, которые находятся в городе Ухань и других городах страны", – добавили в министерстве.

В посольстве Украины в КНР пытаются связаться с максимальным количеством украинцев, которые находятся "на охваченной эпидемией территории". На вопрос, планируют ли проводить эвакуацию украинцев из Уханя, в МИД Украины не ответили.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане в китайской провинции Хубэй. Население города составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 28 января в Китае умерло от нового коронавируса 106 человек, число подтвержденных случаев заражения, по данным китайских медиков, достигло 4515.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

28 января посольство Украины в КНР заявило, что украинцам рекомендуют по возможности покинуть провинцию Хубэй.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что ВОЗ не рекомендует эвакуацию иностранных граждан в связи с распространением нового коронавируса в Китае.