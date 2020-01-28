Случай коронавируса из Китая зафиксировали в Германии

Пациент, у которого обнаружили новый коронавирус, находится "в хорошем состоянии", заявили медики в Германии.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай) Фото: ЕРА

В Германии в пригороде Мюнхена Старнберге зафиксировали случай заражения новым коронавирусом, сообщило 28 января Reuters.

О выявленном у мужчины коронавирусе 2019-nCoV проинформировал 27 января департамент здравоохранения Баварии.

Как отметили медики, пациент "в хорошем состоянии", его изолировали и поместили под медицинское наблюдение.

Контактировавших с мужчиной людей проинформировали о возможных симптомах коронавируса, мерах гигиены и каналах передачи. В баварском департаменте здравоохранения не сообщили подробностей о заболевшем.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 28 января в Китае умерло от нового коронавируса 106 человек, число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 4515.

За пределами Китая подтвержденные случаи были зарегистрированы в Таиланде (восемь), Японии (три), Южной Корее (три), США (пять), Вьетнаме (два), Сингапуре (четыре), Малайзии (четыре), Непале (один), Франции (три), Австралии (четыре), Камбодже (один).

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.