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ВОЗ не рекомендует эвакуацию иностранных граждан из Китая в связи с распространением коронавируса

Всемирная организация здравоохранения призывает международное сообщество сохранять спокойствие и не рекомендует эвакуацию иностранных граждан в связи с распространением коронавируса, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Глава ВОЗ призвал сохранять спокойствие и не реагировать слишком бурно
Глава ВОЗ призвал сохранять спокойствие и не реагировать слишком бурно
Фото: ЕРА

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время своего визита в Китай заявил, что организация не рекомендует эвакуацию иностранных граждан в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщает агентство Хinhua.

Гебрейесус напомнил, что власти некоторых стран приняли решение отозвать своих граждан из Китая. Он призвал сохранять спокойствие и не реагировать слишком бурно. 

Он выразил уверенность в способности властей Китая предотвратить и контролировать эпидемию.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 27 января в Китае умерло от нового коронавируса 80 человек, число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 2744.

За пределами Китая подтвержденные случаи были зарегистрированы в Таиланде (восемь), Японии (три), Южной Корее (три), США (пять), Вьетнаме (два), Сингапуре (четыре), Малайзии (четыре), Непале (один), Франции (три), Австралии (четыре), Камбодже (один), Германии (один), Шри-Ланке (один).

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. 

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий"

США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

По состоянию на утро 28 января число жертв нового коронавируса в Китае превысило 100, зарегистрировано 4515 подтвержденных заболевших.

Теги: Китай, эпидемия, эвакуация, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус 2019-nCoV
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