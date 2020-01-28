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В Украине появятся тест-системы, которые ускорят диагностику китайского коронавируса

На данный момент в Украине для подтверждения наличия заболевания китайским коронавирусом нужно около пяти суток, но в ближайшее время появятся тест-системы, которые сделают диагностирование менее продолжительным, заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

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Новый коронавирус распространяется из Китая
Новый коронавирус распространяется из Китая
Фото: ЕРА

В Украине появятся тест-системы, которые ускорят диагностику нового китайского коронавируса. Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV 27 января рассказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

Он отметил, что на данный момент для подтверждения наличия заболевания китайским коронавирусом нужно около пяти суток.

Коваль сказал, что несмотря на то, что геном коронавируса уже расшифрован, средств специфической диагностики в мире не существует.

"Диагностика происходит путем исключения: сначала медики диагностируют на грипп, если нет подтверждения, диагностируют на коронавирус, который уже присутствует в Украине. Если и эти результаты будут отрицательными, а человек чувствует себя плохо, то образцы будут отправлять в Киев в одну из двух референс-лабораторий, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения", – отметил чиновник.

Если и так результат будет отрицательным, образцы будут направляться в Германию.

По словам Коваля, это может занять до пяти дней.

"Но в конце этой недели – начале следующей недели в Украине будут доступны тест-системы, которые сделают диагностирования менее продолжительным", – добавил замминистра здравоохранения.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 27 января в Китае умерло от нового коронавируса 80 человек, число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 2744.

За пределами Китая подтвержденные случаи были зарегистрированы в Таиланде (восемь), Японии (три), Южной Корее (три), США (пять), Вьетнаме (два), Сингапуре (четыре), Малайзии (четыре), Непале (один), Франции (три), Австралии (четыре), Камбодже (один).

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. 

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий"

США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

По состоянию на утро 28 января число жертв нового коронавируса в Китае превысило 100, зарегистрировано 4515 подтвержденных заболевших.

Теги: Германия, Украина, жертвы, Минздрав, коронавирус 2019-nCoV
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