МИД и Минздрав не рекомендуют украинцам посещать Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса

В связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае Министерство здравоохранения и Министерство иностранных дел Украины подготовили рекомендации для граждан страны, которые намерены посетить КНР или уже там находятся. Ведомства подчеркнули, что в провинции Хубэй частично или полностью введен карантин в 16 городах.

Министерство иностранных дел и Минздрав Украины рекомендуют гражданам пока воздерживаться от поездок в китайскую провинцию Хубэй с центром в городе Ухань, где находится эпицентр вспышки инфицирования коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом говорится в рекомендациях двух ведомств для путешественников, которые намерены посетить Китай или уже находятся там, опубликованных 27 января на сайте МИД и Минздрава.

Ведомства информируют, что частично или полностью карантин введен в 16 городах провинции Хубэй: Ухань, Хунган, Сянъян, Ичан, Цзинмэнь, Сяннин, Хуанши, Суйчжоу, Сяньтао, Эчжоу, Цяньцзян, Еньши, Сяогань, Чжицзян, Даньян и Чиби.

Случаи инфицирования подтверждены практически на всей территории Китая, в том числе в Гонконге и Макао, подчеркнули в министерстве.

Гражданам, которые планируют поездку в КНР или уже находятся там, рекомендуют:

быть бдительными и уточнять актуальную эпидемическую ситуацию;

принимать только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;

избегать контакта с животными, в том числе посещения рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков;

не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний;

тщательно мыть руки с применением средств гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед едой, а также пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе.

При появлении симптомов, похожих на грипп или ОРВИ: неожиданного ухудшения состояния, повышения температуры тела, насморка, кашля, – минимизировать контакты с другими людьми и сразу обратиться в медицинское учреждение.

По состоянию на 27 января в Китае умерло от нового коронавируса 80 человек, число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 2744.

За пределами Китая подтвержденные случаи были зарегистрированы в Таиланде (восемь), Японии (три), Южной Корее (три), США (пять), Вьетнаме (два), Сингапуре (четыре), Малайзии (четыре), Непале (один), Франции (три), Австралии (четыре), Камбодже (один).

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане, население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.

США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.