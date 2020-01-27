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В Страсбурге стартовала зимняя сессия ПАСЕ, в РФ приостановили следствие в отношении украинских военных моряков. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 27 января.

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В первый день сессии новым президентом ПАСЕ стал представитель Бельгии Рик Дамс
В первый день сессии новым президентом ПАСЕ стал представитель Бельгии Рик Дамс
Фото: ЕРА

В Страсбурге стартовала зимняя сессия ПАСЕ

В Страсбурге стартовала зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой впервые после полугодового перерыва – страна не участвовала в работе ПАСЕ с 25 июня 2019 года из-за возвращения в ассамблею российской делегации – приняла участие украинская делегация.

В первый день сессии новым президентом ПАСЕ стал представитель Бельгии Рик Дамс, вице-президентом ассамблеи избрали члена украинской делегации, нардепа от "Слуги народа" Александра Мережко.

Группа депутатов ПАСЕ оспорила полномочия российской делегацииПо правилам, до решения вопроса по сути российская делегация сможет работать в ПАСЕ, но без права голосовать по вопросу подтверждения ее полномочий.

В РФ приостановили следствие в отношении украинских военных моряков 

В РФ приостановили следствие в отношении 24 украинских военных моряков, сообщил адвокат Николай Полозов. "Основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия", – написал адвокат.

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 80 человек

В Китае число погибших от нового коронавируса достигло 80 человек, количество подтвержденных случаев заражения вирусом достигло 2744, из них 461 пациент находится в критическом состоянии.

Фонд основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды решил выделить $10 млн на борьбу с распространением коронавируса 2019-nCoV.

После появления в СМИ информации о том, что в Украине зарегистрирован один случай заболевания новым коронавирусом, в центре заявили, что речь идет не о китайском коронавирусе

Украинский туроператор временно закрыл все туры в Китай из-за коронавируса

В Афганистане упал самолет США

Утром СМИ сообщили, что на востоке Афганистана разбился пассажирский самолет, на котором могло находиться от 83 до 110 человек. Он якобы следовал из афганского Герата в столицу Индии Дели. В авиакомпании Ariana Afghan Airlines опровергли информацию о потере своего самолета.

Днем в соцсетях появилось видео с места падения воздушного судна, утверждалось, что разбился борт ВВС США. Движение "Талибан", которое контролирует район падения воздушного судна, взяло на себя ответственность за крушение. Позже США официально признали крушение своего самолета в Афганистане

В Харькове на митинге "в защиту русского языка" произошла потасовка, есть пострадавшие

В Харькове возле здания областной госадминистрации прошел митинг "в защиту русского языка". Во время митинга произошла небольшая потасовка, в результате которой пострадали два человека. Всего, по данным полиции, в акции приняли участие около 200 человек.

Как минимум один из подозреваемых в деле о гибели рейса MH17 хочет участвовать в процессе

Одна из юридических фирм объявила, что будет представлять подозреваемого либо подозреваемых на процессе по делу о крушении Boeing авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе, сообщила пресс-служба Окружного суда Гааги. Суд не опубликовал название фирмы и не уточнил имя или имена подозреваемых, которых будут представлять юристы. В сообщении подчеркивается, что неразглашение информации о сторонах разбирательства до его начала является обычной практикой.

Фигуранта дела Гандзюк в Болгарии арестовали на 40 дней

Фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина арестовали на 40 дней в Болгарии. 

Спикер Генеральной прокуратуры Болгарии Сийка Милева заявила, что Левин изменил внешность так, что не был похож на фото из базы Интерпола.

Теги: Россия, США, Украина, Харьков, Китай, Афганистан, убийство, Болгария, ПАСЕ, Бельгия, Донбасс, Интерпол, Страсбург, Николай Полозов, ВВС США, Екатерина Гандзюк, захват украинских кораблей в Черном море, Алексей Левин, Александр Мережко, коронавирус 2019-nCoV, Рик Дамс
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