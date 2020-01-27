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США официально признали крушение своего самолета в Афганистане

Нет признаков того, что военный самолет Bombardier E-11A был сбит неприятельским огнем, заявили в американском контингенте в Афганистане.

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В соцсетях появились изображения упавшего самолета
В соцсетях появились изображения упавшего самолета
Скриншот: Asim Sameem / Twitter

Американский военный самолет действительно разбился в Афганистане. Об этом 27 января заявил в Twitter официальный представитель американского контингента в Афганистане (USFOR) Сонни Леджетт.

"Американский самолет Bombardier E-11A разбился сегодня в провинции Газни, Афганистан. Пока причина аварии расследуется, однако нет никаких признаков того, что авария была вызвана неприятельским огнем", – написал он.

В USFOR также призвали не верить заявлениям движения "Талибан" о том, что в стране мог рухнуть еще один самолет.

Утром 27 января СМИ сообщили, что на востоке Афганистана разбился пассажирский самолет, на котором могло находиться от 83 до 110 человек. Он якобы следовал из афганского Герата в столицу Индии Дели. В авиакомпании Ariana Afghan Airlines опровергли информацию о потере своего самолета.

Днем в соцсетях появилось видео с места падения воздушного судна, утверждалось, что разбился борт ВВС США. Движение "Талибан", которое контролирует район падения воздушного судна, взяло на себя ответственность за крушение.

Источник телеканала Fox News сообщил, что на борту упавшего Bombardier E-11A находилось "до пяти человек".

Теги: Афганистан, авиакатастрофа, Талибан, ВВС США
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