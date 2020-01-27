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Вместе с баскетболистом Брайантом в авиакатастрофе погибла одна из его дочерей – СМИ

По данным TMZ Sports и CNN, в салоне разбившегося вертолета вместе с баскетболистом Коби Брайантом была его дочь Джианна.

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Джианне Брайант было 13 лет
Джианне Брайант было 13 лет
Фото: gigibryant2 / Instagram

Вместе с баскетболистом Коби Брайантом в авиакатастрофе 26 января погибла одна из его дочерей – Джианна. Об этом TMZ Sports рассказали представители баскетболиста.

Источники CNN подтвердили, что Джианна Брайант была одним из четырех пассажиров, которые погибли вместе с баскетболистом.

Согласно сообщению TMZ Sports, супруги Брайанта Ванессы не было в салоне вертолета. Их дочери: 17-летняя Наталия, трехлетняя Бьянка и Капри, которая родилась в июне 2019 года, также живы.

Вертолет Sikorsky S-76, в котором летел Брайант, его дочь и еще три человека, врезался в склон холма в городе Калабасас, пригороде Лос-Анджелеса. После удара аппарат загорелся. Погибли все, кто был на борту.

Брайант выступал за Los Angeles Lakers с 1996 года по 2016-й. За это время он выиграл пять турниров NBA.

Теги: авиакатастрофа, вертолет, Коби Брайант, ребенок
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