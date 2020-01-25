В Афганистане обстреляли вертолет с украинцами, есть раненые – управление гражданской авиации Молдовы

Вертолет в Афганистане подвергся нападению во время гуманитарной миссии по доставке продовольствия, отметили в управлении гражданской авиации Молдовы. Вертолет зарегистрирован в Молдове.

25 января в Афганистане был обстрелян вертолет Ми-8 с двумя членами экипажа из Украины. Об этом проинформировало управление гражданской авиации Молдовы.

"Ми-8, зарегистрированный в Республике Молдова, подвергся нападению в... провинции Гильменд, Афганистан, во время выполнения гуманитарной миссии с доставкой продовольствия. По последним данным, вертолет был атакован гранатометом РПГ с земли. На борту вертолета находились три члена экипажа, из которых командир и инженер-механик из Украины были легко ранены, а второй пилот из Молдовы не пострадал", – сказано в сообщении.

В управлении гражданской авиации отметили, что пострадавших другим вертолетом из Молдовы доставили в больницу. У них "легкие травмы", опасности для здоровья нет. Раненых уже выписали.

В ведомстве заявили, что будут инициировать проверку, связанную с авиационной безопасностью при выполнении полетов за пределами Молдовы.