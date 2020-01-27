В авиакомпании Ariana Airlines опровергли информацию о крушении самолета

Западные СМИ сегодня написали, что на востоке Афганистана разбился пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines, на борту которого могло находиться 83 человека. В авиакомпании эту информацию опровергли.

Указанный самолет летел из афганского Герата в Дели Фото: ЕРА

В афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines опровергли информацию о крушении своего самолета. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook.

В пресс-службе подчеркнули, что все рейсы Ariana Afghan Airlines были выполнены успешно.

Западные СМИ сегодня написали, что на востоке Афганистана разбился пассажирский самолет, на котором могло находится 83 человека. Он направлялся из афганского Герата в Дели.

Boeing якобы упал на территории, контролируемой боевиками террористической группировки "Талибан".