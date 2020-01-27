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В авиакомпании Ariana Airlines опровергли информацию о крушении самолета

Западные СМИ сегодня написали, что на востоке Афганистана разбился пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines, на борту которого могло находиться 83 человека. В авиакомпании эту информацию опровергли.

Указанный самолет летел из афганского Герата в Дели
Указанный самолет летел из афганского Герата в Дели
Фото: ЕРА

В афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines опровергли информацию о крушении своего самолета. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook.

В пресс-службе подчеркнули, что все рейсы Ariana Afghan Airlines были выполнены успешно.

https://www.facebook.com/flyariana/posts/1778722878928993

Западные СМИ сегодня написали, что на востоке Афганистана разбился пассажирский самолет, на котором могло находится 83 человека. Он направлялся из афганского Герата в Дели.

Boeing якобы упал на территории, контролируемой боевиками террористической группировки "Талибан".

Теги: Афганистан, самолет, Талибан, авиакомпания
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