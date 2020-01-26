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В воздух поднялся первый самолет Boeing 777X

Первый полет самолета Boeing новой модели 777X проходит на высоте более 10 км над американским штатом Вашингтон.

Самолет 777Х (на фото) приходит на смену модели 737 МАХ
Самолет 777Х (на фото) приходит на смену модели 737 МАХ
Фото: Boeing Airplanes / Twitter

В США впервые взлетел самолет Boeing новой модели 777X. Об этом 25 января сообщается в Twitter американской компании.

"Первый Boeing 777X в полете. Через несколько часов полета самолет приземлится на поле Boeing в Сиэтле, штат Вашингтон", – сказано в твите.

По состоянию на 23.45 по киевскому времени самолет подлетает к Сиэтлу. Судя по информации сервиса отслеживания полетов, новая модель взлетела с аэродрома в Сиэтле и кружила над штатом Вашингтон на высоте более 10 км.

Самолет 777Х приходит на смену модели 737 МАХ, от производства которой отказались в связи с рядом авиакатастроф.

Boeing 777X – двухмоторный широкофюзеляжный авиалайнер стоимостью $410.2 млн в базовой комплектации. Пассажировместимость – от 384 человек. Максимальная дальность полета – более 16 тыс. км.

Теги: США, самолет, аэродром, Сиэтл, Boeing, модель, Boeing 777X
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