Boeing обнаружил новую проблему в самолетах 737 MAX

В связи с обнаружением новых проблем с самолетом 737 MAX агентство Fitch Ratings понизило кредитные рейтинги Boeing.

В самолетах Boeing 737 MAX обнаружена новая проблема, сообщило 17 января агентство Reuters со ссылкой на заявление американской компании.

В Boeing рассказали, что это связано с программным обеспечением этой модели самолета. Проблему обнаружили на минувших выходных, когда тестировали предлагаемое обновление 737 MAX. Выявленные недостатки могут "еще больше задержать" возвращение самолета в эксплуатацию после недавнего скандала.

Агентство Fitch Ratings понизило в связи с этим долгосрочные кредитные рейтинги Boeing с "А" до "А-", объяснив это рисками для бизнеса из-за штрафов, судов, ослабления конкурентной позиции, а также из-за ущерба для репутации компании.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 упал в Яванское море возле Джакарты (Индонезия). Погибли 189 человек, которые находились на борту. 10 марта 2019 года под Аддис-Абебой (Эфиопия) разбился Boeing той же модели, все 157 человек погибли.

Согласно предварительному отчету следствия, причиной крушения эфиопского лайнера стала ложная активация системы дополнения характеристик маневрирования MCAS. Эксперты считают, что та же система отказала на индонезийском рейсе.

После авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии Boeing рекомендовала приостановить полеты всего мирового флота 737 MAX и сократила производство самолетов этой модели.

4 апреля в компании официально признали, что причиной катастрофы самолетов в Индонезии и Эфиопии была ошибочная активация MCAS.

В декабре на фоне сложностей с 737 MAX в отставку ушел исполнительный директор Boeing Деннис Мюленбург.