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Компания-производитель двигателей для Boeing присоединится к расследованию катастрофы самолета МАУ

Совладелец фирмы CFM, которая производит двигатели для самолетов Boeing 737, американская корпорация General Electric Co примет участие в расследовании крушения украинского пассажирского самолета, который был сбит в Иране.

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General Electric будет участвовать в расследовании крушения украинского борта
General Electric будет участвовать в расследовании крушения украинского борта
Фото: ЕРА

Американская компания General Electric Co получила лицензию министерства финансов США на помощь в расследовании катастрофы украинского пассажирского самолета Boieng 737-800, который был сбит в Иране 8 января. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя компании.

General Electric в кооперации с французской Safran SA являются совладельцами французско-американской фирмы CFM, которая занимается изготовлением двигателей для самолетов Boeing.

Агентство напоминает, что после авиакатастрофы министр финансов Стивен Мнучин заявил: министерство на время отменит антииранские санкций, чтобы позволить американским специалистам или экспертам из других стран участвовать в расследовании крушения украинского борта.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета.

19 января в Борисполь прибыл борт с телами 11 погибших в авиакатастрофе украинцев.

Вопрос с расшифровкой черных ящиков пока не решен.

Теги: Украина, Иран, санкции, самолет, авиакатастрофа, МАУ, Стивен Мнучин, крушение самолета МАУ в Иране
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