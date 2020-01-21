Авиакатастрофа в Иране. Госавиаслужба провела внеплановую проверку МАУ

В связи с крушением в Иране самолета Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" Государственная авиационная служба Украины провела проверку в авиакомпании МАУ с целью поддержания уровня безопасности полетов, рассказали в службе.

В результате крушения самолета МАУ в Иране погибло 176 человек, из них 11 – граждане Украины Фото: ЕРА

После крушения украинского Boeing 737-800 вблизи Тегерана Государственная авиационная служба Украины провела проверку в авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сообщает УНН со ссылкой на Госавиаслужбу.

Проверка происходила в период с 9-го по 11 января "с целью поддержания уровня безопасности полетов и проведения профилактики авиационных происшествий на авиационном транспорте в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 10 Воздушного кодекса Украины и пунктом 4.5 раздела IV Правил сертификации эксплуатантов, осуществляющих эксплуатацию гражданских воздушных судов (самолетов) с целью выполнения коммерческих транспортных перевозок согласно требованиям OPS 1, утвержденных приказом Министерства транспорта и связи Украины от 05.07.2010 №430, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 22.07.2010 под №558/17853".

В ведомстве добавили, что "проверка летной годности всего гражданского флота будет проводиться Госавиаслужбой согласно составленному графику проверок".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

8 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о начале внеплановой проверки авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".