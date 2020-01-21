Иран признал, что не сможет декодировать содержимое черных ящиков самолета МАУ

США и Франция отказались прислать в Иран оборудование, способное помочь расшифровке бортовых самописцев сбитого украинского Boeing, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.

Регистратор полетных данных и речевой самописец кабины пилотов украинского Boeing 737-800, сбитого под Тегераном, являются одними из самых передовых разновидностей подобного оборудования, у Ирана нет средств для их декодирования. Об этом говорится во втором отчете о расследовании авиакатастрофы, который 20 января опубликован на сайте Организации гражданской авиации Ирана (ОГАИ).

Черные ящики были обнаружены спасателями на месте аварии в обгоревшем виде, со следами физических повреждений. Однако расшифровка данных цифровых носителей возможна.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и Французскому бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования, отмечают в отчете.

Запрос на предоставление черных ящиков для расшифровки получен от Украины, сказано в документе.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".