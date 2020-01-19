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В Иране заявили, что не планируют отправлять черные ящики сбитого самолета МАУ за границу

Специалисты попытаются расшифровать черные ящики сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, заявил глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар.

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Самолет МАУ сбили в Иране 8 января
Самолет МАУ сбили в Иране 8 января
Фото: ЕРА

В Иране пока не планируют отправлять черные ящики сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" за границу, заявил 19 января глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар, сообщает IRNА.

По словам иранского чиновника, специалисты "пытаются прочитать черные ящики здесь, в Иране, есть варианты – Украина и Франция, но пока не принято решение об их отправке в другую страну".

18 января Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. Он отметил, что черные ящики не были расшифрованы в Иране, поэтому их передадут Украине по просьбе украинской стороны. Чиновник сказал, что в Киеве бортовые самописцы попытаются расшифровать с использованием опыта Канады, Франции и США, а если не удастся, их отправят во Францию.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета.

В Иране сначала заявляли, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 11 января французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что примет участие в технических работах. В сообщении указывается, что за график расследования ответственны власти Ирана.

14 января президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне сказал, что черные ящики сбитого самолета, вероятно, будут расшифровываться в Украине. Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Ирана с запросом о правовой помощи, связанной с передачей черных ящиков украинским правоохранителям.

Один из руководителей группы, которая ведет расследование, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявил, что расшифровка черных ящиков начнется 20 января. 14 января в Национальном бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины сообщили, что Резаифар планирует прибыть в Украину с целью определения лаборатории для расшифровки черных ящиков.

Теги: Украина, Иран, авиакатастрофа, МАУ, крушение самолета МАУ в Иране
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