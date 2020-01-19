В Иране заявили, что не планируют отправлять черные ящики сбитого самолета МАУ за границу

Специалисты попытаются расшифровать черные ящики сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, заявил глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар.

В Иране пока не планируют отправлять черные ящики сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" за границу, заявил 19 января глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар, сообщает IRNА.

По словам иранского чиновника, специалисты "пытаются прочитать черные ящики здесь, в Иране, есть варианты – Украина и Франция, но пока не принято решение об их отправке в другую страну".

18 января Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. Он отметил, что черные ящики не были расшифрованы в Иране, поэтому их передадут Украине по просьбе украинской стороны. Чиновник сказал, что в Киеве бортовые самописцы попытаются расшифровать с использованием опыта Канады, Франции и США, а если не удастся, их отправят во Францию.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".