Следователи из Канады прибыли на место крушения украинского самолета в Иран

Группа канадских расследователей примет участие в расшифровке и анализе черных ящиков самолета Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины".

Следователи из Канады 15 января посетили место крушения украинского самолета в Иране. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра транспорта Канады Марка Гарно.

Вчера он сказал, что следователям пока не предоставили доступ к регистраторам полета и кабины. Планировалось, что группа канадских расследователей приступит к осмотру обломков самолета.

Гарно сказал, что иранская сторона разрешила Канаде принимать участие как в расшифровке черных ящиков, так и в анализе.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

14 января стало известно, что в Иране задержали несколько человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета.