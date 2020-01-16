Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Следователи из Канады прибыли на место крушения украинского самолета в Иран

Группа канадских расследователей примет участие в расшифровке и анализе черных ящиков самолета Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Канадцы уже посетили место крушения
Канадцы уже посетили место крушения
Фото: ЕРА

Следователи из Канады 15 января посетили место крушения украинского самолета в Иране. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра транспорта Канады Марка Гарно.

Вчера он сказал, что следователям пока не предоставили доступ к регистраторам полета и кабины. Планировалось, что группа канадских расследователей приступит к осмотру обломков самолета.

Гарно сказал, что иранская сторона разрешила Канаде принимать участие как в расшифровке черных ящиков, так и в анализе.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

14 января стало известно, что в Иране задержали несколько человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета.

Теги: Украина, Иран, Канада, крушение, крушение самолета МАУ в Иране
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Анатолий Анатолич показал татуированный торс
Анатолий Анатолич показал татуированный торс
  "Кролик Питер 2". Вышел трейлер фильма с элементами анимации. Видео
  "Кролик Питер 2". Вышел трейлер фильма с элементами анимации. Видео
"Врачи сделали все возможное". Лихута рассказал о проблемах со здоровьем
"Врачи сделали все возможное". Лихута рассказал о проблемах со здоровьем
"Как же хорошо на улице!". Галкин показал, как его дети проводят зимой время на территории перед домом
"Как же хорошо на улице!". Галкин показал, как его дети проводят зимой время на территории перед домом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS