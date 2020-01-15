Посол Великобритании в Иране покинул Тегеран

Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр покинул Иран после того, как был объявлен персоной нон грата. В Британии говорят, что он намерен вернуться в Тегеран.

Посла в Иране обвиняли в разжигании уличных протестов, он заявил, что пришел на акцию памяти погибших в катастрофе самолета МАУ Фото: ЕРА

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэйр, которого в Иране объявили персоной нон грата, покинул Тегеран. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Его отъезд сопровождался предварительным уведомлением и на основании дипломатического протокола.

Агентство отмечает, что британские дипломаты заявили о заранее запланированном визите Макэйра в Лондон. Посол якобы намерен вернуться на работу в посольство Великобритании в Иране.

11 января Макэйра на несколько часов задерживали. Он присутствовал во время акции, которая собралась, когда стало известно, что Иран сбил украинский самолет под Тегераном. Иранский канал PressTV сообщил, что посла обвиняли в разжигании уличных протестов. Макэйр заявил, что не принимал участия в протестах, а пришел на акцию памяти погибших в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины".

Представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили 15 января обвинил Макэйра во вмешательстве во внутренние дела Ирана "в нарушение дипломатических конвенций".

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был по ошибке сбит иранскими военными. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект". Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.

В Тегеране на акцию протеста 11 января вышли родственники и друзья иранцев, погибших в авиакатастрофе. Митинг разогнали иранские силовики. Акции также прошли в других городах, в том числе в Кермане, Ширазе, Баболе и Хамадане. 12 января акции протеста возобновились.