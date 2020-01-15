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Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране

На встрече с родственниками погибших в авиакатастрофе в Иране президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 19 января "плюс-минус два дня" останки должны вернуть в Украину.

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На встрече присутствовали члены Кабмина
На встрече присутствовали члены Кабмина
Фото: president.gov.ua

15 января президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с родственниками граждан страны, которые погибли во время крушения в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Об этом информирует сайт главы государства.

Президент рассказал собеседникам, что в Иране находится 10 специалистов из Украины, "которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших в Украину".

"Сейчас несколько наших граждан идентифицированы... Мы надеемся, что это (возвращение останков. – "ГОРДОН") должно произойти именно 19 января. Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами", – подчеркнул Зеленский.

Он сообщил родственникам погибших украинцев, что компенсацию от государства в размере 200 тыс. грн каждая семья получит "на этой неделе". Компенсации Украина будет требовать от Ирана.

Зеленский отметил, что государство поможет похоронить погибших в авиакатастрофе.

Во встрече принимали участие члены Кабинета Министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 украинцев. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Теги: Украина, самолет, авиакатастрофа, МАУ, крушение, Владимир Зеленский, погибшие, встреча
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