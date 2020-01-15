Зеленский подписал указ о доступности больницы "Феофания" для всех граждан

Президент Владимир Зеленский 14 января подписал указ №10/2020 "Об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами", сообщается на сайте главы государства.
Президент поручил Кабинету Министров Украины и Государственному управлению делами в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан "современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания".
Указ вступает в силу на следующий после опубликования день.
В мае 2019 года комитет Верховной Рады по экономическим вопросам поддержал законопроект, который выводит медицинские заведения в подчинении Госуправления делами и Нацакадемии медицинских наук из процесса трансформации системы здравоохранения. В Минздраве Украины, который тогда возглавляла Уляна Супрун, настаивали, что ведомственные медицинские учреждения, в том числе депутатская больница "Феофания", должны перейти на принцип "деньги идут за пациентом", отмечает LB.ua.