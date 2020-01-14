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Зеленский назначил свою супругу в совет, который возглавляла жена Порошенко

Сопредседателями в совете по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" были супруга пятого президента Украины Петра Порошенко Марина и экс-глава Администрации Президента Борис Ложкин. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский назначил в состав совета свою супругу Елену Зеленскую, а его главой стал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Елена Зеленская говорила, что намерена заниматься здоровьем будущих поколений и поддержкой украинского спорта
Елена Зеленская говорила, что намерена заниматься здоровьем будущих поколений и поддержкой украинского спорта
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" первую леди Елену Зеленскую. Об этом говорится в указе президента №3 от 13 января 2020 года, опубликованном на сайте главы государства.

Зеленский признал утратившим силу указ пятого президента Украины Петра Порошенко о составе совета. Сопредседателями в совете были супруга Порошенко Марина и бывший глава Администрации Президента Борис Ложкин.

Нынешний президент Украины утвердил новый состав совета: председателем стал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, секретарем – генеральный директор "Мистецького арсенала" Алеся Островская-Лютая.

Также в составе совета Зеленский утвердил 14 человек, среди них его супруга Елена, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, замгендиректора Национального художественного музея Ольга Балашова, гендиректор Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко Екатерина Чуева, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

В сентябре 2019 года Зеленская говорила, что намерена заниматься здоровьем будущих поколений и поддержкой украинского спорта.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Мистецький арсенал, Марина Порошенко, Владимир Зеленский, Елена Зеленская
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