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Иран готов передать Украине тела погибших пассажиров МАУ

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов привлечь экспертов к расшифровке черных ящиков.

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Авиакатастрофа произошла 8 января
Авиакатастрофа произошла 8 января
Фото: ЕРА

16 января состоялся разговор между министрами иностранных дел Ирана и Украины, во время которого они обсудили крушение украинского пассажирского самолета. Об этом сообщила пресс-служба иранского ведомства.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов передать тела погибших украинских граждан, а также привлечь экспертов к расшифровке бортовых самописцев.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ответ поблагодарил Иран за быстрое объявление об ответственности за авиакатастрофу и сотрудничество на всех этапах.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 украинцев. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране. 11 января французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что примет участие в технических работах. В сообщении указывается, что за график расследования ответственны власти Ирана.

14 января президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне сказал, что черные ящики сбитого самолета, вероятно, будут расшифровываться в Украине. Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев (черных ящиков) с самолета Boeing 737.

Один из руководителей группы, которая ведет расследование, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявил, что расшифровка черных ящиков начнется 20 января. 14 января в Национальном бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины сообщили, что глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резейфар планирует прибыть в Украину с целью определения лаборатории для расшифровки черных ящиков.

Теги: Украина, Иран, авиакатастрофа, крушение, Тегеран, расследование, Вадим Пристайко, погибшие, Джавад Зариф
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