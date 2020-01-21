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Самолет МАУ сбит двумя ракетами "Тор-М1". Иран опубликовал второй отчет о расследовании катастрофы

Спустя три минуты после взлета украинского Boeing из аэропорта Имам Хомейни он был поражен двумя ракетами класса "земля – воздух", запущенными с северного направления. Об этом говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.

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Фото: ЕРА

Самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ, совершавший рейс PS752 из Тегерана в Киев, был сбит 8 января двумя ракетами российского производства спустя три минуты после вылета из тегеранского аэропорта Имам Хомейни. Такие данные приведены во втором официальном отчете Организации гражданской авиации Ирана (ОГАИ), опубликованном вечером 20 января.

Характер поражения лайнера первой и второй ракетами еще исследуется.

Установлено, что попадание ракет привело к потере связи экипажа с диспетчерами, изменению курса (самолет начал правый разворот), масштабным поражениям корпуса и критической потере высоты. Boeing рухнул в зоне жилой застройки, затем пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся. Двигатели лайнера отсоединились от корпуса в результате падения.

Участники расследования установили, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну с северного направления.

Второй отчет ОГАИ опубликован согласно правилам Международной организации гражданской авиации. В первом отчете, обнародованном 9 января, говорилось, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета.

Теги: Иран, расследование, ракеты, крушение самолета МАУ в Иране
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