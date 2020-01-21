Соболезнования от иранского правительства. Пристайко и спецпредставитель Тегерана обсудили крушение самолета МАУ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на встрече со спецпредставителем иранского правительства Мохаммадом Эслами отметил, что вопрос прозрачного и беспристрастного расследования авиакатастрофы находится в центре внимания мировой общественности.

Специальный посланник президента Ирана по вопросам, связанным с расследованием крушения украинского самолета под Тегераном, министр дорог и градостроительства Исламской Республики Иран Мохаммад Эслами от имени иранского правительства выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Об этом он сказал 20 января на встрече с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

Эслами заверил в готовности к конструктивному взаимодействию для обеспечения "всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств трагического события", сказано в пресс-релизе.

В ходе встречи Пристайко отметил, что вопрос прозрачного и беспристрастного расследования авиакатастрофы и справедливого наказания всех виновных в этой трагедии находится в центре внимания "не только семей погибших, но и всего украинского общества, мировой общественности и международных партнеров нашего государства".

20 января Эслами также провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждались вопросы передачи Украине бортовых самописцев разбившегося лайнера и компенсации близким и родным погибших.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".