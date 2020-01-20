Пристайко: В Минске обсуждают девять участков разведения, но согласовать должны три

По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, Украина на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске подала предложения о трех участках разведения сил и средств на Донбассе, а еще по три предложения внесли представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

На переговорах трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждают девять вариантов разведения сил и средств на линии разграничения, но согласовать должны три. Об этом на брифинге 20 января сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он рассказал, что Украина передала свои предложения в Минске, они ранее были разработаны Генштабом Вооруженных сил Украины.

"Наша идея в том, что эти участки должны иметь непосредственную гуманитарную направленность для населения по обе стороны линии разграничения. Не хотел бы сейчас называть городки, которые близко привязаны географически, только потому, что к нашим трем предложениям появилось еще по три предложения от каждой стороны - Луганска и Донецка. То есть, сейчас на столе в Минске есть фактически девять участков, и работа переговоных групп - свести их к трем, как договорились лидеры [стран "Нормандской четверки"]. Чтобы не срывать этот переговорный процесс, не усложныть его, он и без этого чрезвычайно сложный, я позволю себе воздержаться от названий городков, но в ближайшее время они будут [обнародованы]", – сказал Пристайко.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

30 июня 2019 года в ОБСЕ заявили о завершении разведения сил и средств в Станице Луганской Луганской области.

1 ноября завершился процесс зеркального отвода вооружений в Золотом Луганской области, 11 ноября – в Петровском Донецкой области.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны, в частности, договорились согласовать разведение сил и средств в трех новых точках. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что это должны быть "гуманитарные участки".