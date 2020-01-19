Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Данилов о передаче Украине черных ящиков самолета МАУ: Переговоры сложные и напряженные

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, между Киевом и Тегераном продолжаются консультации по поводу передачи в Украину черных ящиков разбившегося самолета МАУ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов: Идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов
Данилов: Идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал СМИ занимать "взвешенную и ответственную" позицию при освещении вопроса возможной передачи Украине черных ящиков разбившегося в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ).

"Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу. Переговоры сложные и напряженные. Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность", – сказано в заявлении, размещенном 19 января на сайте СНБО.

Данилов призвал "пользоваться официальной информацией украинских органов власти, которую будут предоставлять в зависимости от достижения договоренностей с иранской стороной".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 украинцев. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета.

18 января глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. Он отметил, что черные ящики не были расшифрованы в Иране, поэтому их передадут Украине по просьбе украинской стороны. Чиновник сказал, что в Киеве бортовые самописцы попытаются расшифровать с использованием опыта Канады, Франции и США, а если не удастся, их отправят во Францию.

19 января Резаифар сообщил, что в Иране пока не планируют отправлять черные ящики сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" за границу. По словам иранского чиновника, специалисты "пытаются прочитать черные ящики здесь, в Иране, есть варианты – Украина и Франция, но пока не принято решение об их отправке в другую страну".

Теги: Украина, самолет, СНБО, МАУ, переговоры, Алексей Данилов, крушение самолета МАУ в Иране
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Мисс Украина 2018" Гузь показала декольте крупным планом
"Мисс Украина 2018" Гузь показала декольте крупным планом
Полякова улетела в Мексику на свой день рождения
Полякова улетела в Мексику на свой день рождения
Versace отказался от использования кожи кенгуру в производстве своих вещей
Versace отказался от использования кожи кенгуру в производстве своих вещей
"Все будет скромно и пройдет в небольшом кругу". Пассия Павлика рассказала о грядущей свадьбе
"Все будет скромно и пройдет в небольшом кругу". Пассия Павлика рассказала о грядущей свадьбе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS