Офис генпрокурора Украины повторно потребовал у Ирана черные ящики самолета МАУ

В новом обращении Офиса генпрокурора Украины к властям Ирана речь идет об активизации международного сотрудничества в расследовании крушения самолета МАУ.

Самолет разбился в ночь на 8 января Фото: ЕРА

Украина повторно обратилась к Ирану с просьбой предоставить черные ящики разбившегося под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Об этом проинформировал Офис генерального прокурора (ОГП) Украины.

"17 января 2020 года Офис генерального прокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета Boeing 737 рейса PS752 Тегеран – Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины", – сказано в сообщении.

В ОГП отметили, что "обращение офиса касается активизации международного сотрудничества в ходе уголовного расследования по факту данной авиакатастрофы".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 украинцев. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

14 января президент МАУ Евгений Дыхне сказал, что черные ящики сбитого самолета, вероятно, будут расшифровываться в Украине.

Один из руководителей группы, которая ведет расследование, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявил, что расшифровка черных ящиков начнется 20 января.