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ПРОИСШЕСТВИЯ

Иранцы забирали "на память" и как металлолом вещи с места катастрофы самолета МАУ – член украинской группы

По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, украинские специалисты получили доступ к месту падения пассажирского самолета украинской авиакомпании МАУ только 10 января.

 
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Рувин: На месте падения самолета увидели кучу непонятного народа иранцев, которые собирали останки, вещи, обломки
Рувин: На месте падения самолета увидели кучу непонятного народа – иранцев, которые собирали останки, вещи, обломки
Фото: Київський НДІ судових експертиз / Facebook

Украинские специалисты увидели на месте крушения самолета Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" посторонних, которые собирали вещи и обломки борта. Об этом директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин заявил в видеокомментарии, обнародованном пресс-службой института 16 января. 

По его словам, украинские специалисты получили доступ к так называемому ангару, где находились обломки самолета, во второй половине дня 9 января, а к месту крушения – 10 января. 

"Предоставили нам возможность посмотреть на остатки самолета, сказали, что они лежат в ангаре. Ангар оказался, когда мы туда приехали в конце дня... это просто куча бульдозером сгребенных обломков самолета, на которых ничего не было видно, ничего не понятно. Но они (иранцы. – "ГОРДОН") работают только до 16.00 по местному времени, поэтому мы были ограничены временем", – сказал он. 

Рувин отметил, что после этого украинская группа провела совещание, определив объем работ; специалисты разделились на подгруппы. 

"Первая группа – это сотрудники Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами. Они утром [10 января] поехали смотреть черные ящики и проводить выемку разговоров между наземными службами и экипажем самолета. Вторая группа – это сотрудники Министерства внутренних дел, которые занимаются идентификацией тел, специалисты по ДНК-анализу. Они поехали в Центральное бюро судебно-медицинской экспертизы Ирана, где проводилась идентификация останков. Остальные поехали на место складирования обломков самолета", – сообщил он. 

Часть украинских специалистов поехала на место крушения самолета.

"На месте падения самолета увидели кучу непонятного народа – иранцев, которые собирали останки, вещи, обломки – кто сдавал в металлолом, кто себе на память брал", – сказал он. 

Затем эксперты начали складывать части самолета, отметил Рувин. 

"Первый вопрос, который мы задали с утра: "Где нижняя часть самолета, где кабина пилотов?" Потому что так, внешне, мы не увидели. Когда мы все разложили, мы увидели: нижняя часть самолета вообще отсутствует, также отсутствует кабина. Однако кабину нам потом довезли, кусочек передней части... еще отсутствовали кресла. Ни одного кресла, где хранились обломки, мы не нашли", – подчеркнул он. 

Директор КНИИСЭ добавил, что позже на месте крушения самолета украинские эксперты обнаружили останки кресел. 

"Мы нашли четыре остатка кресел и забрали их", – сказал он.

По словам Рувина, украинские эксперты также искали мобильные телефоны и планшеты пассажиров. 

"Мы спросили, где могли находиться мобильные телефоны или какие-нибудь гаджеты, на которых преимущественно в последние минуты пишут смс, чтобы можно было понять, что случилось... И на месте, где уже складывали обломки, нами были найдены несколько планшетов, остатки мобильных телефонов, сумки с документами, карточками. В них мы увидели последствия действия поражающих элементов и какого-то другого фактора. Затем уже при осмотре каждой детали самолета нами были определены и выявлены места, где попадали поражающие элементы какой-то ракеты или взрывного устройства", – сказал он. 

Затем обнаруженные элементы разложили таким образом, как они были в самолете, добавил директор КНИИСЭ. 

"Нам тогда стало понятно, что произошло, как случилось, каким образом. Это было 10 числа, уже была ночь... и мы при свете уже прожекторов нашли места, где мы увидели действие поражающих элементов – ракеты. Представители иранских властей увидели, приехало очень много машин с представителями, посмотрели, попросили накрыть пленкой, не снимать на мобильные телефоны и сказали: "Завтра будем разбираться". Утром – мы договорились, что к 9.00 приедем – нас уже не пускали", – сказал Рувин.

По его словам, украинские эксперты смогли пройти на место крушения около 11.00. 

"Никаких представителей уже не было. Было уже официально заявлено, что самолет сбила ракета из комплекса "Тор М-1" иранских ВВС", – сообщил Рувин. 

Он добавил, что после этого украинцы продолжили работу, они фиксировали все, что увидели на месте крушения; также в Иране продолжали работать эксперты, которые занимались идентификацией тел. 

ВИДЕО
Видео: Рувин Александр Григорьевич - КНИИСЭ / YouTube

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 украинцев. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении PS752.

16 января завершился процесс идентификации тел 11 погибших при крушении украинцев, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов передать их тела.

Теги: Украина, Иран, самолет, телефоны, крушение, экспертиза, расследование, ракеты, крушение самолета МАУ в Иране
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