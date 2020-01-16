Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Пристайко во время встречи с Раабом: Украина готова помочь Британии с возвращением тел погибших в авиакатастрофе в Иране

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и глава МИД Великобритании Доминик Рааб обсудили расследование крушения самолета Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" и вопросы двухсторонних отношений Киева и Лондона.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Встреча Рааба и Пристайко состоялась в Лондоне
Встреча Рааба и Пристайко состоялась в Лондоне
Фото: mfa.gov.ua

Украина готова помочь Великобритании с возвращением тел британцев, погибших в катастрофе самолета Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который разбился в Иране 8 января. 

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил во время беседы с главой МИД Великобритании Домиником Раабом в Лондоне, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства. 

Встреча двух министров прошла в рамках переговоров глав МИД Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины, касающихся расследования крушения PS752. 

"Собеседники отметили важность совместных действий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы украинского самолета. Было договорено, что Украина и Великобритания приложат все усилия для привлечения виновных к ответственности и обеспечения выплаты Ираном надлежащей компенсации семьям погибших", – сказано в релизе. 

Рааб и Пристайко говорили также о двухсторонних отношениях Украины и Соединенного Королевства. 

"Министры договорились продолжить работу над организацией официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию и ускорить переговоры по заключению двухстороннего соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве", – отметили в украинском МИД. 

Пристайко пригласил Рааба посетить Украину в ближайшее время, министр иностранных дел Великобритании подчеркнул, что Соединенное Королевство, несмотря на выход из ЕС, останется "преданным другом Украины и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность государства". 

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 украинцев. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении PS752.

Теги: Украина, Великобритания, МИД Украины, МИД Великобритании, Вадим Пристайко, Доминик Рааб, крушение самолета МАУ в Иране
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Топалов перед камерой покормил сына от Тодоренко
Топалов перед камерой покормил сына от Тодоренко
  "Половое воспитание". Вышел новый трейлер второго сезона сериала с Джиллиан Андерсон. Видео
  "Половое воспитание". Вышел новый трейлер второго сезона сериала с Джиллиан Андерсон. Видео
Лопес, Зеллвегер и Мерфи снялись для Vanity Fair
Лопес, Зеллвегер и Мерфи снялись для Vanity Fair
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS