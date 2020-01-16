Пристайко во время встречи с Раабом: Украина готова помочь Британии с возвращением тел погибших в авиакатастрофе в Иране

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и глава МИД Великобритании Доминик Рааб обсудили расследование крушения самолета Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" и вопросы двухсторонних отношений Киева и Лондона.

Украина готова помочь Великобритании с возвращением тел британцев, погибших в катастрофе самолета Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который разбился в Иране 8 января.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил во время беседы с главой МИД Великобритании Домиником Раабом в Лондоне, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Встреча двух министров прошла в рамках переговоров глав МИД Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины, касающихся расследования крушения PS752.

"Собеседники отметили важность совместных действий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы украинского самолета. Было договорено, что Украина и Великобритания приложат все усилия для привлечения виновных к ответственности и обеспечения выплаты Ираном надлежащей компенсации семьям погибших", – сказано в релизе.

Рааб и Пристайко говорили также о двухсторонних отношениях Украины и Соединенного Королевства.

"Министры договорились продолжить работу над организацией официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию и ускорить переговоры по заключению двухстороннего соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве", – отметили в украинском МИД.

Пристайко пригласил Рааба посетить Украину в ближайшее время, министр иностранных дел Великобритании подчеркнул, что Соединенное Королевство, несмотря на выход из ЕС, останется "преданным другом Украины и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность государства".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 украинцев. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".