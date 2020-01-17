Телеведущая иранского государственного телеканала IRIB Гелар Джабари заявила, что уволилась из-за сокрытия властью информации о крушении украинского пассажирского самолета.

Три иранские журналистки уволились на фоне авиакатастрофы в Иране. Об этом 13 января сообщила газета The Guardian.

Телеведущая иранского государственного телеканала IRIB Гелар Джабари написала в Instagram, что ей было трудно поверить в гибель пассажиров украинского самолета, и попросила прощения за ложь зрителям в течение 13 лет. Публикация в Instagram уже недоступна.

По данным газеты, с телеканала уволилось еще два человека. Захра Хатами заявила, что никогда не вернется на IRIB, а ее коллега Саба Советов отметил, что после 21 года работы больше не может продолжать карьеру в СМИ.

Тегеранская ассоциация иранских журналистов заявила, что первоначальная ложь о причинах авиакатастрофы нанесла серьезный ущерб шаткой репутации иранских СМИ, которые теперь утратили доверие граждан.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 украинцев. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране. 11 января французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что примет участие в технических работах. В сообщении указывается, что за график расследования ответственны власти Ирана.

14 января президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне сказал, что черные ящики сбитого самолета, вероятно, будут расшифровываться в Украине. Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев (черных ящиков) с самолета Boeing 737.

Один из руководителей группы, которая ведет расследование, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявил, что расшифровка черных ящиков начнется 20 января. 14 января в Национальном бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины сообщили, что глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резейфар планирует прибыть в Украину с целью определения лаборатории для расшифровки черных ящиков.

16 января в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что Иран планирует передать тела украинских пассажиров до 19 января.