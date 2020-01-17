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Эксперты получат доступ к черным ящикам самолета МАУ в Тегеране, а потом их передадут Украине – Пристайко

Украина настаивает, чтобы Иран сразу передал ей черные ящики сбитого близи Тегерана украинского самолета, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Пристайко: Ответственность за расследование лежит в первую очередь на властях Ирана
Пристайко: Ответственность за расследование лежит в первую очередь на властях Ирана
Фото: president.gov.ua

Сначала в Иране группа экспертов, у том числе украинских, получит доступ к бортовым самописцам сбитого вблизи Тегерана украинского самолета, а потом черные ящики передадут Украине. Об этом 17 января в Раде во время часа вопросов к правительству заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вчера поздно вечером я говорил с иранским министром иностранных дел, который заверил, что сейчас, поскольку ответственность за расследование лежит в первую очередь на властях Ирана согласно Чикагской конвенции, предлагается следующий алгоритм действий: совместная команда по расследованию – иранская, канадская и мы тоже присоединяемся к нему – получает доступ к черным ящикам на месте. После этого отдельно черные ящики иранская сторона готова передать Украине. В принципе, это соответствует международным нормам, хотя мы все равно требуем отдать черные ящики нам сразу, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования", – рассказал он. 

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 украинцев. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении PS752.

16 января завершился процесс идентификации тел 11 погибших украинцев. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов передать их Украине.

Теги: Украина, Иран, самолет, МАУ, катастрофа, крушение, Вадим Пристайко, крушение самолета МАУ в Иране
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