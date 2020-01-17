Пять стран требуют от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ и выплаты компенсаций

Украина, Канада, Великобритания, Швеция и Афганистан призвали Иран провести независимое и прозрачное расследование катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит под Тегераном.

Пять стран, граждане которых погибли в результате катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном, требуют от Ирана полного признания вины и выплаты компенсаций. Об этом заявили министры иностранных дел Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана после встречи в Лондоне 16 января, пишет агентство Associated Press.

Главы МИД призвали Иран провести тщательное, независимое и прозрачное международное расследование причин катастрофы и беспристрастное судебное разбирательство в отношении лиц, признанных виновными в сбивании самолета.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении PS752.

16 января завершился процесс идентификации тел 11 погибших украинцев. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов передать их Украине.