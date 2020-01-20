Зеленский – спецпредставителю Ирана: У Украины есть технические возможности для расшифровки самописцев PS752

Президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента Ирана Мохаммад Эслами обсудили вопрос компенсации родным и близким погибших в катастрофе сбитого самолета авиакомпании МАУ и создание совместной следственной группы для обеспечения эффективного расследования.

Украина располагает необходимыми техническими возможностями и опытными специалистами для надлежащего выполнения расшифровки содержимого бортовых самописцев Boeing авиакомпании МАУ, который был сбит возле Тегерана. Эту тему, как информирует пресс-служба главы Украинского государства, 20 января президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителем президента Ирана Мохаммадом Эслами, который прибыл в Киев.

"Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки черных ящиков. Стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину", – говорится в сообщении пресс-службы.

Также собеседники подняли вопрос компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и создания совместной следственной группы.

"Мы уже никогда не сможем вернуть родителей, детей, родных их семьям. Единственное, что мы можем им дать, – это справедливость. А справедливость состоит в истине. Я обещал родным и близким погибших, я обещал народу Украины, что истина будет установлена. Мы должны знать, что произошло", – подчеркнул Зеленский на встрече с Эслами.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".