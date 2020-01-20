Крушение самолета МАУ. Киев попросит допустить украинских следователей к работе в Иране

Украинская следственная группа должна получить разрешение на работу в Иране и допуск к переговорам диспетчеров в связи с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины", заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

19 января в Борисполь прибыл борт с телами 11 погибших в авиакатастрофе украинцев. Фото: ЕРА

Украина попросит допустить украинских следователей к работе в Иране по расследованию катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", заявил журналистам 20 января в Киеве украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, позиция Украины "остается твердой", вне зависимости от факта возвращения тел погибших в Украину.

"Но при этом у нас была позиция избежать декларирования "знания наперед". Нужно точное и беспристрастное расследование. Уголовное дело, возбужденное в Украине, должно быть завершено, и мы будем требовать, чтобы совместная следственная группа получила разрешение на работу в Иране, допуск к переговорам диспетчеров и так далее", – сказал Пристайко.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".