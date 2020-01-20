Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Крушение самолета МАУ. Киев попросит допустить украинских следователей к работе в Иране

Украинская следственная группа должна получить разрешение на работу в Иране и допуск к переговорам диспетчеров в связи с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины", заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
19 января в Борисполь прибыл борт с телами 11 погибших в авиакатастрофе украинцев.
19 января в Борисполь прибыл борт с телами 11 погибших в авиакатастрофе украинцев.
Фото: ЕРА

Украина попросит допустить украинских следователей к работе в Иране по расследованию катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", заявил журналистам 20 января в Киеве украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, позиция Украины "остается твердой", вне зависимости от факта возвращения тел погибших в Украину.

"Но при этом у нас была позиция избежать декларирования "знания наперед". Нужно точное и беспристрастное расследование. Уголовное дело, возбужденное в Украине, должно быть завершено, и мы будем требовать, чтобы совместная следственная группа получила разрешение на работу в Иране, допуск к переговорам диспетчеров и так далее", – сказал Пристайко.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета. 19 января в Борисполь прибыл борт с телами 11 погибших в авиакатастрофе украинцев.

Теги: Киев, Украина, Иран, самолет, МАУ, расследование, Вадим Пристайко, крушение самолета МАУ в Иране
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Где и когда смотреть трансляцию "Оскара 2020"
Где и когда смотреть трансляцию "Оскара 2020"
Питта и Энистон сфотографировали вместе
Питта и Энистон сфотографировали вместе
Виторган и Нинидзе разошлись СМИ
Виторган и Нинидзе разошлись – СМИ
"Золотий хрін 2019". Сцену секса из романа Слапчука назвали худшей
"Золотий хрін 2019". Сцену секса из романа Слапчука назвали худшей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS