Крушение самолета МАУ в Иране. Работа не остановится до наказания виновных – СНБО

Украина выяснит все обстоятельства крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, заверил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Расследование крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране не остановится до наказания виновных, заявил 19 января в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Сегодня из Ирана прибыл самолет с телами украинцев, погибших в страшной авиакатастрофе. Украина понесла невосполнимую потерю. Но сегодня мы имеем возможность достойно попрощаться с ними на родной земле", – написал секретарь СНБО.

Он принес соболезнования близким погибших.

"А наша работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных", – добавил Данилов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 украинцев. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".