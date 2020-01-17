Пристайко извинился за посольство Украины в Иране, которое исключило ракетную атаку самолета МАУ

Посольству Украины в Иране, которое заявляло об исключении ракетной атаки из числа причин крушения самолета МАУ, следовало уточнить, что это информация иранской стороны, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Посольство Украины в Иране ошибочно исключило версию ракетной атаки при крушении самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил 17 января с трибуны Верховной Рады, информирует LB.ua.

"Я как министр иностранных дел приношу извинения за действия посольства. Это была первая реакция в состоянии шока, которое пережило наше посольство, прибыв на место, где погибли наши люди, где был сбит самолет, где остаются остатки самолета, тела. Посольство сделало ошибку в том, что подало информацию, полученную от официальной иранской стороны, не указав, что это "по информации иранской стороны", – объяснил глава МИД.

Он считает, что украинским дипломатам следовало воздержаться от подобных заявлений. По словам министра, действия посольства оправдывает только попытка скорее сообщить об авиакатастрофе украинцам.

"Мы попытались максимально быстро устранить эту проблему, сняли это заявление с сайта посольства и дальше были более осторожными в наших высказываниях. Я приношу извинения в первую очередь семьям жертв авиакатастрофы", – заявил Пристайко.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

"По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя, по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается", – написали сразу украинские дипломаты в Иране. Позже в посольстве слова о теракте и ракетной атаке убрали.

9 января Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявлял, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

14 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что заявление украинских дипломатов в Иране о "технических причинах" авиакатастрофы было санкционировано в Киеве с целью "наладить сотрудничество с иранскими властями".