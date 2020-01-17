Тела погибших при крушении пассажирского самолета в Иране вернут 19 января – МАУ

В связи с возвращением тел погибших в авиакатастрофе в Иране в Международном аэропорту Борисполь пройдет церемония почтения памяти.

19 января в Украину вернут погибших украинских пассажиров и экипаж рейса PS752, который разбился в Иране. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Facebook.

В связи с возвращением тел погибших в терминале В Международного аэропорта Борисполь в 12.00 пройдет церемония почтения памяти. С жертвами авиакатастрофы можно будет попрощаться с 13.00 до 19.00.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении PS752.

16 января завершился процесс идентификации тел 11 погибших украинцев. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов передать их Украине.