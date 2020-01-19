В Иране идентифицировали тела 169 погибших во время крушения самолета МАУ

Тела 150 человек, погибших во время крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, передали родственникам, сообщили в судебно-диагностическом центре Тегерана.

Во время катастрофы на борту украинского самолета находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, никто не выжил Фото: ЕРА

По состоянию на 19 января идентифицированы тела 169 из 176 человек, погибших во время крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом сообщили в судебно-диагностическом центре Тегерана, пишет агентство Fars.

Тела 150 погибших, в том числе 11 украинцев, которые были на борту самолета, переданы их семьям, проинформировали в ведомстве.

Согласно сообщению, речь идет о телах тех погибших, чьи родственники передали генетический материал для ДНК-анализа.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".