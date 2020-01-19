Клуб читателей
ГОРДОН
 
События

В Борисполь доставили тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране. Фоторепортаж

Сегодня 14.44
19 января в Украину доставили тела 11 граждан страны, погибших в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января. В аэропорту Борисполь состоялась церемония почтения памяти погибших. Открытая часть церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами проходит в терминале В в Борисполе с 13.00 до 19.00.
Теги: Иран, МАУ, крушение самолета МАУ в Иране
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Самолет МАУ сбили в Иране 8 января
МИР
В Иране заявили, что не планируют отправлять черные ящики сбитого самолета МАУ за границу
Сегодня 14.21
Специалисты попытаются расшифровать черные ящики сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, заявил глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар.
ОБЩЕСТВО, События
Крушение самолета МАУ в Иране. Тела погибших украинцев доставили в Борисполь. Видео
Сегодня 13.48  
19 января в аэропорт Борисполь прибыл самолет с телами погибших украинцев в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Видео опубликовано на канале Офиса президента Украины в Facebook.
LIVE, МИР, События
В Борисполе идет прощание с погибшими в Иране украинцами. Трансляция
Сегодня 13.40  
Самолет с телами погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев прибыл в аэропорт Борисполь. В терминале В проходит церемония прощания. Трансляцию ведет "Громадське" в YouTube.
Самолет с телами 11 погибших в авиакатастрофе украинцев прибыл в Украину
ОБЩЕСТВО, ПРОИСШЕСТВИЯ
Открытая часть церемонии прощания с погибшими в Иране украинцами продлится в Борисполе до 19.00
Сегодня 12.36
Все желающие смогут попрощаться с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами с 13.00 до 19.00 в терминале В аэропорта Борисполь.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Еду с женой. Вам п…здец". Самое яркое из переписки Луценко, Коломойского, Авакова и других с Парнасом
"Еду с женой. Вам п…здец". Самое яркое из переписки Луценко, Коломойского, Авакова и других с Парнасом
Наталия ДВАЛИ
  Разумков: С Богданом рабочие отношения. Мы часто друг с другом не соглашаемся, назовем это так. Но драк с ним не было
  Разумков: С Богданом рабочие отношения. Мы часто друг с другом не соглашаемся, назовем это так. Но драк с ним не было G
Дмитрий ГОРДОН
Записки бывшего подполковника КГБ: Как провалилась парижская операция по вербовке жены диссидента Синявского
Записки бывшего подполковника КГБ: Как провалилась парижская операция по вербовке жены диссидента Синявского G
Владимир ПОПОВ
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS